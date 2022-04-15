У Миколаєві жителям роздаватимуть хліб: відомі час та адреси

У Миколаєві жителям роздаватимуть хліб: відомі час та адреси

Щодня протягом двох місяців місцевий хлібзавод випікатиме 8 900 буханок хліба.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що від 16 квітня жителям міста роздаватимуть хліб – по одній буханці на родину. Стартує роздавання о 12:00.

Про це міський голова написав у Мережі 15 квітня.

"Це допомогли нам організувати наші волонтери. Дякую Всесвітній продовольчій програмі від ООН за фінансування такої важливої справи. І дякую ГО "Тарілка" за координацію програми в нашому місті", – йдеться у повідомленні.

Сєнкевич повідомив, що щодня протягом двох місяців місцевий хлібзавод випікатиме 8 900 буханок хліба. З цієї кількості 8 тис. буханок роздаватимуть у Миколаєві, 600 – у Галицинівській громаді та 300 – у Воскресенській громаді.

Адреси, за якими роздаватимуть хліб у Миколаєві:

Заводський район

вул. Озерна, 21 (Бібліотека)

вул. Кузнецька, 1/2 (Бібліотека)

вул. Кузнецька, 83 (Міський терцентр соцобслуговування)

вул. Гарнізонна, 10А (В.Корениха, Дитячий садок №147)

вул. Ольшанского, 13Б (М.Корениха, Центр розвитку мікрорайону)

Інгульський район

вул. 12 Поздовжня, 50А (Міський терцентр соцобслуговування)

вул. Миру, 25А (Бібліотека)

вул. Театральна, 1 (ДК «Молодіжний»)

вул. Космонавтів, 140/3 (Бібліотека)

Корабельний район

просп. Богоявленський, 301/2 (Міський терцентр соцобслуговування)

просп. Богоявленський, 314 (Адміністрація Корабельного району)

вул. Зої Космодем’янської, 12А (Широка Балка, Дитячий садок №131)

вул. Знам'янська, 5а (Кульбакине, Дитячий садок №130)

вул. Попеля, 79 (Балабанівка, Дитячий садок №138)

Центральний район

вул. Шевченка, 19 (Міський терцентр соцобслуговування)

вул. Матросова, 2 (Варварівка, ЗОШ №61)

вул. Веселинівська, 23 (Варварівка, ЦКД «Промінь»)

вул. Нікольска, 54 (Виставковий зал)

пров. Парусний, 11/1 (Бібліотека)

проспект Героїв України, 53 (Бібліотека)

вул. Архітектора Старова, 6/11

вул. Втората, 34 (Тернівка, Дитячий садок №112)

вул. Ілька Борщака, 5

вул. Матвіївська, 1 (Матвіївський БК)

вул. Курчатова, 22 (Матвіївка, Дитячий садок №99)

Воскресенське

вул. Центральна, 72

Галицинове

вул. Центральна 1

Нагадаємо, 15 квітня в Миколаєві російські війська завдали ракетного удару по відділенню "Нової пошти". Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована, є постраждалі.

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