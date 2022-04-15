У Миколаєві жителям роздаватимуть хліб: відомі час та адреси

Щодня протягом двох місяців місцевий хлібзавод випікатиме 8 900 буханок хліба.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що від 16 квітня жителям міста роздаватимуть хліб – по одній буханці на родину. Стартує роздавання о 12:00.
Про це міський голова написав у Мережі 15 квітня.
"Це допомогли нам організувати наші волонтери. Дякую Всесвітній продовольчій програмі від ООН за фінансування такої важливої справи. І дякую ГО "Тарілка" за координацію програми в нашому місті", – йдеться у повідомленні.
Сєнкевич повідомив, що щодня протягом двох місяців місцевий хлібзавод випікатиме 8 900 буханок хліба. З цієї кількості 8 тис. буханок роздаватимуть у Миколаєві, 600 – у Галицинівській громаді та 300 – у Воскресенській громаді.
Адреси, за якими роздаватимуть хліб у Миколаєві:
Заводський район
- вул. Озерна, 21 (Бібліотека)
- вул. Кузнецька, 1/2 (Бібліотека)
- вул. Кузнецька, 83 (Міський терцентр соцобслуговування)
- вул. Гарнізонна, 10А (В.Корениха, Дитячий садок №147)
- вул. Ольшанского, 13Б (М.Корениха, Центр розвитку мікрорайону)
Інгульський район
- вул. 12 Поздовжня, 50А (Міський терцентр соцобслуговування)
- вул. Миру, 25А (Бібліотека)
- вул. Театральна, 1 (ДК «Молодіжний»)
- вул. Космонавтів, 140/3 (Бібліотека)
Корабельний район
- просп. Богоявленський, 301/2 (Міський терцентр соцобслуговування)
- просп. Богоявленський, 314 (Адміністрація Корабельного району)
- вул. Зої Космодем’янської, 12А (Широка Балка, Дитячий садок №131)
- вул. Знам'янська, 5а (Кульбакине, Дитячий садок №130)
- вул. Попеля, 79 (Балабанівка, Дитячий садок №138)
Центральний район
- вул. Шевченка, 19 (Міський терцентр соцобслуговування)
- вул. Матросова, 2 (Варварівка, ЗОШ №61)
- вул. Веселинівська, 23 (Варварівка, ЦКД «Промінь»)
- вул. Нікольска, 54 (Виставковий зал)
- пров. Парусний, 11/1 (Бібліотека)
- проспект Героїв України, 53 (Бібліотека)
- вул. Архітектора Старова, 6/11
- вул. Втората, 34 (Тернівка, Дитячий садок №112)
- вул. Ілька Борщака, 5
- вул. Матвіївська, 1 (Матвіївський БК)
- вул. Курчатова, 22 (Матвіївка, Дитячий садок №99)
Воскресенське
- вул. Центральна, 72
Галицинове
- вул. Центральна 1
Нагадаємо, 15 квітня в Миколаєві російські війська завдали ракетного удару по відділенню "Нової пошти". Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована, є постраждалі.
Читайте також: