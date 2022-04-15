В Николаеве жителям будут раздавать хлеб: известны время и адреса

В Николаеве жителям будут раздавать хлеб: известны время и адреса

Ежедневно в течение двух месяцев местный хлебзавод будет выпекать 8 900 буханок хлеба.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что с 16 апреля жителям города будут раздавать хлеб – по одной буханке на семью. Стартует раздача в 12:00.

Об этом городской голова написал в Сети 15 апреля.

"Это помогли нам организовать наши волонтеры. Спасибо Всемирной продовольственной программе от ООН за финансирование такого важного дела. И спасибо ОО "Тарелка" за координацию программы в нашем городе", — говорится в сообщении.

Сенкевич сообщил, что ежедневно в течение двух месяцев местный хлебзавод будет выпекать 8 900 буханок хлеба. Из этого количества 8 тыс. буханок будут раздавать в Николаеве, 600 – в Галицыновской громаде и 300 – в Воскресенской громаде.

Адреса, по которым будут раздавать хлеб в Николаеве:

Заводской район

ул. Озерная, 21 (Библиотека)

ул. Кузнецкая, 1/2 (Библиотека)

ул. Кузнецкая, 83 (Городской терцентр соцобслуживания)

ул. Гарнизонная, 10А (В.Корениха, Детский сад №147)

ул. Ольшанского, 13Б (М.Корениха, Центр развития микрорайона)

Ингульский район

ул. 12 Продольная, 50А (Городской терцентр соцобслуживания)

ул. Мира, 25А (Библиотека)

ул. Театральная, 1 (ДК «Молодежный»)

ул. Космонавтов, 140/3 (Библиотека)

Корабельный район

просп. Богоявленский, 301/2 (Городской терцентр соцобслуживания)

просп. Богоявленский, 314 (Администрация Корабельного района)

ул. Зои Космодемьянской, 12А (Широкая Балка, Детский сад №131)

ул. Знаменская, 5а (Кульбакино, Детский сад №130)

ул. Попеля, 79 (Балабановка, Детский сад №138)

Центральный район

ул. Шевченко, 19 (Городской терцентр соцобслуживания)

ул. Матросова, 2 (Варваровка, ОШ №61)

ул. Веселиновская, 23 (Варваровка, ЦКД «Луч»)

ул. Никольская, 54 (Выставочный зал)

пров. Парусный, 11/1 (Библиотека)

проспект Героев Украины, 53 (Библиотека)

ул. Архитектора Старова, 6/11

ул. Втората, 34 (Терновка, Детский сад №112)

ул. Илька Борщака, 5

ул. Матвеевская, 1 (Матвеевский БК)

ул. Курчатова, 22 (Матвеевка, Детский сад №99)

Воскресенское

ул. Центральная, 72

Галициново

ул. Центральная 1

Напомним, 15 апреля в Николаеве российские войска нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". В результате атаки здание полностью разрушено, есть пострадавшие.

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