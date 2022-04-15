В Николаеве жителям будут раздавать хлеб: известны время и адреса

Ежедневно в течение двух месяцев местный хлебзавод будет выпекать 8 900 буханок хлеба.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что с 16 апреля жителям города будут раздавать хлеб – по одной буханке на семью. Стартует раздача в 12:00.
Об этом городской голова написал в Сети 15 апреля.
"Это помогли нам организовать наши волонтеры. Спасибо Всемирной продовольственной программе от ООН за финансирование такого важного дела. И спасибо ОО "Тарелка" за координацию программы в нашем городе", — говорится в сообщении.
Сенкевич сообщил, что ежедневно в течение двух месяцев местный хлебзавод будет выпекать 8 900 буханок хлеба. Из этого количества 8 тыс. буханок будут раздавать в Николаеве, 600 – в Галицыновской громаде и 300 – в Воскресенской громаде.
Адреса, по которым будут раздавать хлеб в Николаеве:
Заводской район
- ул. Озерная, 21 (Библиотека)
- ул. Кузнецкая, 1/2 (Библиотека)
- ул. Кузнецкая, 83 (Городской терцентр соцобслуживания)
- ул. Гарнизонная, 10А (В.Корениха, Детский сад №147)
- ул. Ольшанского, 13Б (М.Корениха, Центр развития микрорайона)
Ингульский район
- ул. 12 Продольная, 50А (Городской терцентр соцобслуживания)
- ул. Мира, 25А (Библиотека)
- ул. Театральная, 1 (ДК «Молодежный»)
- ул. Космонавтов, 140/3 (Библиотека)
Корабельный район
- просп. Богоявленский, 301/2 (Городской терцентр соцобслуживания)
- просп. Богоявленский, 314 (Администрация Корабельного района)
- ул. Зои Космодемьянской, 12А (Широкая Балка, Детский сад №131)
- ул. Знаменская, 5а (Кульбакино, Детский сад №130)
- ул. Попеля, 79 (Балабановка, Детский сад №138)
Центральный район
- ул. Шевченко, 19 (Городской терцентр соцобслуживания)
- ул. Матросова, 2 (Варваровка, ОШ №61)
- ул. Веселиновская, 23 (Варваровка, ЦКД «Луч»)
- ул. Никольская, 54 (Выставочный зал)
- пров. Парусный, 11/1 (Библиотека)
- проспект Героев Украины, 53 (Библиотека)
- ул. Архитектора Старова, 6/11
- ул. Втората, 34 (Терновка, Детский сад №112)
- ул. Илька Борщака, 5
- ул. Матвеевская, 1 (Матвеевский БК)
- ул. Курчатова, 22 (Матвеевка, Детский сад №99)
Воскресенское
- ул. Центральная, 72
Галициново
- ул. Центральная 1
Напомним, 15 апреля в Николаеве российские войска нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты". В результате атаки здание полностью разрушено, есть пострадавшие.
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