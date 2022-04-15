Арестович назвал новую главную цель России в войне

Политик поделился, что каждые 10 дней в оккупантов новая цель.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович назвал новую цель войны России против Украины.

В интервью российскому адвокату Марку Фейгину он поделился, что каждые 10 дней в оккупантов новая цель. Итак, пятой стало "уничтожение националистических батальонов".

"Это показывает, как все "красиво" начиналось, а сейчас только уничтожить националистические батальоны, и потом сворачиваемся. Честно говоря, я вообще не уверен, что с такими заявлениями о целях войны они будут проводить операцию на востоке", – поделился политик.

Напомним, ранее экс-командующий НАТО назвал следующий город-цель Путина в Украине после Донбасса. По его мнению, сейчас Путин только делает вид, что ему нужна только Украина, чтобы заставить Запад "эмоционально и морально разоружиться".

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