Екскомандувач НАТО назвав наступне місто-ціль Путіна в Україні після Донбасу

Путін хоче зруйнувати НАТО, каже Кларк.

Колишній командувач НАТО Уеслі Кларк попередив, що справжньою ціллю диктатора Путіна є встановлення "повного контролю над Східною Європою", аби зруйнувати НАТО.

Про це Кларк сказав в ефірі CNN.

На його думку, нині Путін лише вдає, що йому потрібна лише Україна, щоб змусити Захід "емоційно і морально роззброїтися".

"Він (Путін) хоче Україну. Він хоче країни Балтії. Він хоче повний контроль над Східною Європою. Він хоче зруйнувати НАТО і щоб США пішли", - заявив він.

Він також закликав США та їхніх союзників по НАТО збільшити військову допомогу Україні, зокрема надати винищувачі.

"Україна – це просто поточне поле битви. Але якщо українці переможуть Росію на цьому полі бою, все зміниться. Тому найкращий спосіб захистити НАТО, найкращий спосіб захистити міжнародну систему – це надати Україні ту допомогу, яка їй потрібна, яка дозволить їй впоратися з Росією на полі бою", - додав військовий.

Військовий вважає, що наступного разу російські війська спробують захопити Дніпро. Таким чином, путінські війська зможуть відрізати ЗСУ на Донбасі біля ОРДЛО. Для відбиття такого наступу, як каже Кларк, й потрібна важка бойова техніка – значно більше того, що постачають США.

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