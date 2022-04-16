На Львівщині вранці працювали сили ППО: що відомо

Більше інформації згодом.
Вранці 16 квітня у Львівській області працювали сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони. Більше інформації згодом", - написав він.
Нагадаємо, вранці 16 квітня російські окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі та на околиці міста.
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