Росія висилає з країни 45 співробітників польського посольства

Таке рішення влада РФ прийняла після того, як з Польщі вислали російських дипломатів.

Уряд Росії висилає з країни 45 співробітників посольства та консульства Польщі.

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Про це пише видання Sky News, з посиланням на МЗС Росії.

Зазначається, що РФ оголосила співробітників польського посольства персонами нон ґрата після того, як Польща вислала з країни російських дипломатів.

Нагадаємо, що у березні польська влада вирішила вислати з країни понад 40 російських дипломатів за шпигунство.

Серед них — співробітники посольства Росії у Варшаві, а також їхні подружжя, які під прикриттям мали збирати конфіденційну інформацію та вербувати громадян Польщі для співпраці на благо Російської Федерації.

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