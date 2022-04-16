Німеччина готова прийняти кожного біженця з України

Німеччина не обмежуватиме прийом біженців з України.

Німеччина й надалі прийматиме біженців з України, не встановлюючи з обмежень щодо кількості прибулих в країну.

Зараз до Німеччини приїжджають приблизно 2500 українських біженців на день порівняно з приблизно 8200 на початку російського вторгнення.

Про це заявив міністр транспорту та цифрової інфраструктури Фолькер Віссінг в інтерв'ю RND.

"Ми швидко переконалися, що людей, які тікають з України, можна перевозити з Польщі до Німеччини. Ми зберігаємо логістичні та транспортні структури, тому що не можемо передбачити хід війни і в будь-який момент можемо зіткнутися зі збільшенням числа біженців. Ми повинні очікувати подальшої ескалації і бути готовими. Нужденні в Україні повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Німеччина не може і не буде відмовляти біженцям з України.

Нагадаємо, українські біженці масово повертаються додому, в ООН пояснили, чим це загрожує.

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