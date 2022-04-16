52-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

52-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дозволяють зазирнути у ймовірне майбутнє.

Карти Таро є колодою з 78 карт, на які нанесені різні графічні малюнки, називаються архетипами. За допомогою цих карт, людина може краще пізнати себе, зрозуміти і знайти сенс життя, досягти найвищої гармонії та з'ясувати, яке місце займає людина у всьому світі та всесвіті.

Карти Таро дозволяють піти глибше усередину своєї свідомості та дізнатися ймовірне майбутнє. Карти Таро не можуть показати майбутнє всієї країни чи смерть диктаторів, бо на це впливають чимало факторів. Вони краще "пеленгують" події для окремої людини.

Що ж на нас усіх чекає 16 квітня 2022 року, у 52-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі та одну, яка належить до старших арканів і вказує на більш важливі речі.

Перший аркан у нашому сьогоднішньому розкладі - "Паж пентаклів". З появою цього аркана таро в розкладі очікується відмінних новин, пов'язаних з бізнесом та кар'єрою, появи нових знайомих, від яких прийде допомога у ділових питаннях.

Також карта таро "Паж пентаклей" вважається дуже щасливою для навчання, підвищення кваліфікації, здобуття професійних навичок та практики – все це дозволить створити міцний фундамент для майбутнього прибутку. Загалом ця карта таро заохочує творчий настрій з дальнім прицілом.

Карта радить вам отримати нові знання, навички чи контакти — у майбутньому це допоможе значно покращити стан своїх справ.

Також читайте Гороскоп на 16 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Також "Паж пентаклів" означає певний шанс, якийсь поштовх до дії. Оскільки пентаклі позначають стихію землі, цей він може символізувати якусь конкретну, цілком практичну пропозицію. Земля – це міцність, стабільність, тому і пропозиція буде, швидше за все, вірною та надійною. Проте може йтися не лише про вигідну угоду, про нову перспективну роботу, але просто про життєвий досвід або несподіваний, але дуже сприятливий вихід зі становища.

Наступна карта у розкладі - "Башта", причому - у перевернутій позиції. Вона не радить поспішати з руйнуванням старих стосунків та зв'язків, краще вирішити справу, уникаючи скандалів та конфліктів.

Перевернута "Башта" також віщує неприємні переживання. Все, що до цього вважалося стабільним і безпечним, може похитнутися. Нерідко йдеться про переворот системи цінностей, зміну принципів і переконань, позбавлення баласту. У глобальному трактуванні "Вежа" може стати провісником аварії, лиха, катаклізмів, терактів, катастрофи політичного устрою. Але перевернута "Башта" має більш обнадійливе значення. Не виключено, що у вашому житті може бути хаос, але зміни будуть продовжуватися недовго і не сильно зачеплять вас.

ТСН.ua

Завершує наш розклад "Десятка кубків", яка вказує на впевненість у собі і в майбутньому, на глибокі та чисті почуття, на свободу від будь-яких ілюзій чи самообману після важкого періоду. Карта означає, що слід знайти душевний спокій, добросусідство, щастя та почуття глибокої вдячності. Вона символізує кульмінаційний період.

Ця карта говорить про те, що найближчим часом ви отримаєте все, на що розраховував і будете по-справжньому задоволеними, хоч би як складалися обставини у вашому житті. Швидше за все, з'явиться нове джерело не лише доходу, а й самодостатності, натхнення творчості, або розвитку. Також ця карта символізує наближення добробуту, радості, нагороду за працю та райдужні перспективи.

Читайте також:

Як проявляють себе у стосунках представники різних знаків зодіаку – Астрологічний прогноз