52-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

52-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро позволяют заглянуть в вероятное будущее.

Карты Таро представляют собой колоду из 78 карт, на которые нанесены различные графические рисунки, называются архетипами. С помощью этих карт человек может лучше узнать себя, понять и найти смысл жизни, достичь высочайшей гармонии и выяснить, какое место занимает человек во всем мире и вселенной.

Карты Таро позволяют пойти глубже внутрь сознания и узнать вероятное будущее. Карты Таро не могут показать будущее всей страны или смерть диктаторов, потому что на это влияют многие факторы. Они лучше "пеленгуют" события для отдельного человека.

Что же нас всех ждет 16 апреля 2022, в 52-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть две карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи и одной, которая принадлежит к старшим арканам и указывает на более важные вещи.

Первый аркан в нашем сегодняшнем раскладе – "Паж пентаклей". С появлением этого аркана таро в расписании ожидается отличные новости, связанные с бизнесом и карьерой, появление новых знакомых, от которых придет помощь в деловых вопросах.

Также карта таро "Паж пентаклей" считается очень счастливой для обучения, повышения квалификации, получения профессиональных навыков и практики – все это позволит создать прочный фундамент для будущей прибыли. В общем, эта карта таро поощряет творческое настроение с дальним прицелом.

Карта советует получить новые знания, навыки или контакты — в будущем это поможет значительно улучшить состояние своих дел.

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Также "Паж пентаклей" означает определенный шанс, какой-то толчок к действию. Поскольку пентакли обозначают стихию земли, то он может символизировать какое-то конкретное, вполне практичное предложение. Земля – это прочность, стабильность, поэтому и предложение будет, скорее всего, верным и надежным. Однако речь может идти не только о выгодном соглашении, о новой перспективной работе, но просто о жизненном опыте или неожиданном, но очень благоприятном выходе из положения.

Следующая карта в расписании – "Башня", причем – в перевернутой позиции. Она не советует спешить с разрушением старых отношений и связей, лучше решить дело, избегая скандалов и конфликтов.

Перевернутая "Башня" также предвещает неприятные переживания. Все, что до этого считалось стабильным и безопасным, может пошатнуться. Нередко речь идет о перевороте системы ценностей, изменении принципов и убеждений, лишении балласта. В глобальной трактовке "Башня" может стать предвестником аварии, бедствия, катаклизмов, терактов, крушения политического устройства. Но перевернутая "Башня" имеет более обнадеживающее значение. Не исключено, что в вашей жизни может быть хаос, но перемены будут продолжаться недолго и не сильно тронут вас.

ТСН.ua

Завершает наше расписание "Десятка кубков", указывающее на уверенность в себе и в будущем, на глубокие и чистые чувства, на свободу от любых иллюзий или самообмана после тяжелого периода. Карта означает, что следует обрести душевное спокойствие, добрососедство, счастье и чувство глубокой благодарности. Она символизирует период кульминации.

Эта карта говорит о том, что в ближайшее время вы получите все, на что рассчитывал и будете по-настоящему удовлетворены, как бы ни складывались обстоятельства в вашей жизни. Скорее всего, появится новый источник не только дохода, но и самодостаточности, вдохновения творчества или развития. Эта карта символизирует приближение благосостояния, радости, награду за труд и радужные перспективы.

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