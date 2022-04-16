Кількість біженців з України перевищила 4,8 мільйона - ООН

Більшість біженців переїхало до Польщі та Румунії.
За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), від початку повномасштабного вторгнення Росії до України понад 4,8 мільйона українців виїхали з країни.
Про це повідомляється на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Станом на 15 квітня, Україну залишили вже 4 836 445 людей.
Більше всього біженців переїхали до Польщі (понад 2,74 млн) та Румунії (понад 732,4 тисячі).
Угорщина прийняла 454 тис. осіб, Молдова – понад 421 тис. осіб, Словаччина – 332,7 тис. осіб.
Нагадаємо, в Маріуполі закінчуються запаси їжі та води, жителям оточених окупантами міст загрожує голодна смерть.
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