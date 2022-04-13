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Туреччина підготувала кораблі для евакуації людей з Маріуполя

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Туреччина підготувала кораблі для евакуації людей з Маріуполя

Офіс Президента України

За словами міністра оборони Туреччини, ​​найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації з міста.

Найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації людей з Маріуполя. Туреччина надала кораблі для евакуації мешканців міста.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пише NTV. 

Він зазначив, що Туреччина постійно спілкується з міністерствами оборони Росії та України.

"Ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації туди, включаючи розміщення кораблів. Ми очікуємо деяких позитивних зрушень у цьому відношенні найближчими днями", - заявив він.

Він також підкреслив, що у Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація.

Нагадаємо, в Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію.

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