Туреччина підготувала кораблі для евакуації людей з Маріуполя

За словами міністра оборони Туреччини, найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації з міста.
Найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації людей з Маріуполя. Туреччина надала кораблі для евакуації мешканців міста.
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пише NTV.
Він зазначив, що Туреччина постійно спілкується з міністерствами оборони Росії та України.
"Ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації туди, включаючи розміщення кораблів. Ми очікуємо деяких позитивних зрушень у цьому відношенні найближчими днями", - заявив він.
Він також підкреслив, що у Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація.
Нагадаємо, в Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію.
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