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У Туреччині виявили ще одну міну в Чорному морі

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У Туреччині виявили ще одну міну в Чорному морі

ДСНС

Невідомий об'єкт був ідентифікований як морська міна.

У Туреччині патруль виявив морську міну біля острова Кефкен, в Чорному морі. 

Проводиться операція з її знешкодження.

Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter.

"Біля Кефкена був виявлений об’єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля він був ідентифікований як міна. Територія охороняється, на місці працює команда групи підводної оборони командування ВМС Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупантам довелося знизити активність у Чорному морі через шторм.

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