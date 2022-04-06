У Туреччині виявили ще одну міну в Чорному морі

Невідомий об'єкт був ідентифікований як морська міна.
У Туреччині патруль виявив морську міну біля острова Кефкен, в Чорному морі.
Проводиться операція з її знешкодження.
Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter.
"Біля Кефкена був виявлений об’єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля він був ідентифікований як міна. Територія охороняється, на місці працює команда групи підводної оборони командування ВМС Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2022
Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir.
Нагадаємо, окупантам довелося знизити активність у Чорному морі через шторм.
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