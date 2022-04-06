З екопарку Харкова евакуювали п'ятьох левів та інших тварин

Окрім левів, евакуювали ягуара та пантеру.

Працівникам харківського екопарку Фельдмана, попри обстріли, вдалося прорватися на територію закладу та евакуювати звідти п'ятьох левів та деяких інших тварин.

Про це повідомив власник екопарку, бізнесмен Олександр Фельдман 6 квітня.

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"Сьогодні наша команда у досить широкому складі прорвалася на територію екопарку. І хоча знову були обстріли, це не завадило нам евакуювати п'ятьох левів та деяких інших тварин. Лев та левиці – сьогодні, двоє молодих левів, ягуар та пантера, левенята – вчора. Порятунок наших великих хижаків йде добрими темпами", – йдеться в повідомленні.

Працівники екопарку подякували всім, хто відгукнувся і погодився надати притулок тваринам, а також тим, хто допомагає технікою, обладнанням, фінансами.

"Нас не залишили віч-на-віч з нашою проблемою, ми відчуваємо просто величезну підтримку, і ми зробимо все, щоб тварини були врятовані та знайшли новий дім. Сподіваюся, тимчасово – до нашої перемоги та відновлення екопарку", – додав Фельдман.

English below Процесс начался, и продолжается успешно! Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию Экопарка. И хотя опять были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и некоторых других животных. Лев и львицы сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера вчера – спасение наших крупных хищников идет хорошими темпами. Спасибо нашей команде, смело работающей здесь, в «серой зоне». Спасибо всем, кто откликнулся и согласился приютить наших животных, спасибо людям, помогающим нам техникой, оборудованием, финансами. Нас не оставили один на один с нашей проблемой, мы чувствуем просто огромную поддержку – и мы сделаем все, чтобы животные были спасены и нашли новый дом. Надеюсь, временно – до нашей победы и восстановления Экопарка. The process has begun and continues successfully! Today, our team in a fairly wide composition broke through to the territory of the Ecopark. And although there were shelling again, this did not prevent us from evacuating five lions and some other animals. A lion and lionesses today, two young lions, a jaguar and a panther yesterday - the rescue of our large carnivores is proceeding at a good pace. Thank you to our team working boldly here in the gray zone. Thanks to everyone who responded and agreed to shelter our animals, thanks to the people who help us with technology, equipment, and finances. We were not left alone with our problem, we just feel great support - and we will do everything so that the animals are saved and find a new home. Hopefully, temporarily - until our victory and the restoration of the Ecopark. Опубліковано Фельдман Экопарк Середа, 6 квітня 2022 р.

Нагадаємо, у Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але у вольєрах залишилися тигри та леви. Раніше їх не було змоги вивезти в інше місце, тож єдиним варіантом в екопарку називали приспання цих тварин. Проте проблему вдалося вирішити.

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