В Одеському зоопарку лама народила малечу (фото)

В Одеському зоопарку знову поповнення.

Цього разу малечу народила лама. Новонароджена тваринка зразу встала на ніжки, повідомили у КУ "Одеський Зоопарк"

Дитинча та мати почувають себе гарно і добре харчуються.

КУ "Одесский Зоопарк"

Нагадаємо, Подільський зоопарк евакуював ягуара та тигрицю уссурійську із зони бойових дій з приватного зоопарку на Одещині. Під обстрілами тварини були приречені на голодну та насильницьку смерть. Вчора ввечері власники покинули територію України.

Понад місяць в полоні ворога разом із місцевими жителями перебували й понад 350 тварин “Парку 12 місяців”, що розташований у селищі Демидів, на Київщині. Демидів росіяни окупували в перші дні й покинули його лише 30 березня. Весь цей час зоопарк залишався без їжі, світла, газу, електрики та зв’язку. Яким це місце було до війни і яким стало зараз – далі в сюжеті.