В Одесском зоопарке лама родила малыша (фото)

В Одесском зоопарке снова пополнение.

На этот раз малыша родила лама. Новорожденное животное сразу встало на ножки, сообщили в КУ "Одесский Зоопарк"

Детеныш и мать чувствуют себя хорошо и отлично питаются.

КУ "Одесский зоопарк"

Напомним, Подольский зоопарк эвакуировал ягуара и уссурийскую тигрицу из зоны боевых действий из частного зоопарка в Одесской области. Под обстрелами животные были обречены на голодную и насильственную смерть. Вчера вечером владельцы покинули территорию Украины.

Более месяца в плену врага вместе с местными жителями находились и более 350 животных "Парка 12 месяцев", расположенного в поселке Демидов, на Киевщине. Демидов россияне оккупировали в первые дни и покинули его только 30 марта. Все это время зоопарк оставался без еды, света, газа, электричества и связи. Каким это место было до войны и каким стало сейчас – дальше в сюжете.