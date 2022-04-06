Росіяни викрадають український чоловіків та страчують їх, видаючи за військових - Денісова

Російські військові у Маріуполі могли вбити 93 чоловіків.

Російські окупанти на звільнених територіях Київської області викрали цивільних чоловіків, яких перевдягнули у військову форму, щоб пропагандисти зняли відео про нібито захоплених у полон військових.

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Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Є свідчення, що відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України. Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандиських відео-роликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні", - зазначила Денісова.

Омбудсменка додала, що цей факт підтвердив український військовий, який у Курську був у полоні окупантів. Там він бачив 40 цивільних українців.

"Крім того, у рашистських ЗМІ вчора з’явилась інформація про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" з Маріуполя, які втікали в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України. Такі дії РФ є військовим злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини", - повідомила уповноважена.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, Верещук повідомила, що Росія ставить умову обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних.

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