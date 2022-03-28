У Чорному морі неподалік Румунії виявили морську міну

Міну помітили моряки риболовецького судна.
Біля узбережжя Румунії у Чорному сьогодні вранці виявили дрейфуючу морську міну.
Про це повідомило Міноборони Румунії, передає Digi24.
Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна в районі Capu Midia, командир рибалки поінформував румунську владу.
Начальник штабу Військово-морських сил наказав провести дослідницьку та оперативну місію у тому морському районі , де було повідомлено про міну.
Мінний тральщик "Віце-адмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.
Нагадаємо, у Чорному морі поблизу кордону з Болгарією було виявлено морську міну.
26 березня біля протоки Босфор було виявлено міну, що дрейфувала, тож турецькій владі довелося закривати прохід через протоку.