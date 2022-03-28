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У Чорному морі неподалік Румунії виявили морську міну

У Чорному морі неподалік Румунії виявили морську міну

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У Чорному морі неподалік Румунії виявили морську міну

Фото: Digi24

Міну помітили моряки риболовецького судна.

Біля узбережжя Румунії у Чорному сьогодні вранці виявили дрейфуючу морську міну.

Про це повідомило Міноборони Румунії, передає Digi24.

Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна в районі Capu Midia, командир рибалки поінформував румунську владу.

Начальник штабу Військово-морських сил наказав провести дослідницьку та оперативну місію у тому морському районі , де було повідомлено про міну.

Мінний тральщик "Віце-адмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.

Нагадаємо, у Чорному морі поблизу кордону з Болгарією було виявлено морську міну.

26 березня біля протоки Босфор було виявлено міну, що дрейфувала, тож турецькій владі довелося закривати прохід через протоку. 
 

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