В Черном море недалеко от Румынии обнаружили морскую мину

Мину заметили моряки рыболовного судна.
У побережья Румынии в Черном сегодня утром обнаружили дрейфующую морскую мину.
Об этом сообщило Минобороны Румынии, передает Digi24.
Мину заметили моряки с румынского рыболовного судна в районе Capu Midia, командир рыбака проинформировал румынские власти.
Начальник штаба Военно-морских сил приказал провести исследовательскую и оперативную миссию в том морском районе, где было сообщено о мине.
Минный тральщик "Вице-адмирал Константин Балеску" приступил к поисковым работам в зоне в 70-72 км от берега в районе городов Корбу и Неводари.
Напомним, в Черном море вблизи границы с Болгарией была обнаружена морская мина.
26 марта у пролива Босфор была обнаружена дрейфующая мина, поэтому турецким властям пришлось закрывать проход через пролив.