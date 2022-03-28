В Черном море недалеко от Румынии обнаружили морскую мину

Мину заметили моряки рыболовного судна.

У побережья Румынии в Черном сегодня утром обнаружили дрейфующую морскую мину.

Об этом сообщило Минобороны Румынии, передает Digi24.

Мину заметили моряки с румынского рыболовного судна в районе Capu Midia, командир рыбака проинформировал румынские власти.

Начальник штаба Военно-морских сил приказал провести исследовательскую и оперативную миссию в том морском районе, где было сообщено о мине.

Минный тральщик "Вице-адмирал Константин Балеску" приступил к поисковым работам в зоне в 70-72 км от берега в районе городов Корбу и Неводари.

Напомним, в Черном море вблизи границы с Болгарией была обнаружена морская мина.

26 марта у пролива Босфор была обнаружена дрейфующая мина, поэтому турецким властям пришлось закрывать проход через пролив.