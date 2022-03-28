Ущерб Украины от российского вторжения достиг 565 млрд долларов

Из них $119 млрд – потери инфраструктуры, $112 млрд – потери ВВП в 2022 году.

Потери Украины от полномасштабного российского вторжения оцениваются в $564,9 млрд.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

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«$564,9 миллиарда. Именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения», — написала она в Facebook.

По ее словам, есть по меньшей мере два метода подсчета потерь. Первый — оценка потерь от непосредственных разрушений, второй — расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.

В настоящее время структура разрушений такова:

$119 млрд — потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти восемь тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропортов);

$112 млрд – потери ВВП в 2022 году;

$90,5 млрд — потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

$80 млрд – потери предприятий и организаций;

$54 млрд – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

$48 млрд – потери государственного бюджета.

«Следует отметить, что цифры каждый день меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов РФ. Зло обязательно будет наказано, и Россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины», — резюмировала Свириденко.

В свою очередь советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Россия, которая цинично напала на Украину в ночь на 24 февраля, после окончания войны будет платить Украине контрибуции и репарации в течение десятилетий. В то же время, арестованных средств РФ может не хватить для полного восстановления Украины.

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