В Минэкономики объяснили, какие репарации Украина может получить от России

В Минэкономики объяснили, какие репарации Украина может получить от России

Компенсацию ущерба украинское правительство разделяет на три большие части.

Ущерб, который Россия нанесла Украине в результате военного вторжения, могут быть взысканы в виде репараций. Они могут быть денежными и натуральными.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире ТСН.

Он пояснил, что работу над компенсацией ущерба украинское правительство разделяет на три большие части:

Судебная претензионная работа в международных судах: Украина уже подает иски против РФ,

Украина уже подает иски против РФ, Работа по линии сотрудничества с западными правительствами: уже арестовали золотовалютные резервы Центрабанка РФ на сумму 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно для того, чтобы перекрыть одноразовые убытки.

"Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию", — сказал Кудин.

Получение репараций.

"Путь репараций – после подписания мирного договора и фактически капитуляции врага. Когда мы говорим о репарациях, они бывают денежные и натуральные. Мы могли бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые Украине нужны для постоянного потребления", – пояснили в Минэкономики.

Напомним, что с начала вторжения Россия нанесла Украине ущерб в 119 млрд долларов. Эта цифра относится только к разрушенным объектам инфраструктуры и растет с каждым днем войны.

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