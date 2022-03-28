Война России против Украины: ситуация в Сумах и Харькове

Война России против Украины: ситуация в Сумах и Харькове

Некоторые российские военные отказываются воевать.

В направлениях Сум и Харькова российские оккупанты активных боевых действий не проводят. Однако обстреливают мирные города.

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Об этом 28 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В районе города Сумы активных боевых действий не проводил, продолжал перегруппировку войск и вывод их на территорию РФ для восстановления боеспособности после полученных потерь. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Так, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне. В направлении Харьков наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Проводит мероприятия логистического обеспечения войск", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.

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