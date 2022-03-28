Война России против Украины: ситуация в Сумах и Харькове

Некоторые российские военные отказываются воевать.
В направлениях Сум и Харькова российские оккупанты активных боевых действий не проводят. Однако обстреливают мирные города.
Об этом 28 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"В районе города Сумы активных боевых действий не проводил, продолжал перегруппировку войск и вывод их на территорию РФ для восстановления боеспособности после полученных потерь. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Так, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне. В направлении Харьков наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Проводит мероприятия логистического обеспечения войск", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.
Читайте также:
- 17 тысяч убитых российских оккупантов и более полутысячи уничтоженных танков: данные Генштаба о потерях врага
- Оккупанты обстреляли из "Градов" Криворожский район
- ВСУ в Луганской области отбили пять атак оккупантов: самые горячие точки на 28 марта