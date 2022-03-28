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Війна Росії проти України: ситуація у Сумах та Харкові

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Війна Росії проти України: ситуація у Сумах та Харкові

Getty Images

Деякі російські військові відмовляються воювати.

У напрямках Сум та Харкова російські окупанти активних бойових дій не проводять. Проте обстрілюють мирні міста. 

Про це 28 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"В районі міста Суми активних бойових дій не проводив, продовжував перегрупування військ та виведення їх на територію РФ для відновлення боєздатності після отриманих втрат. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу вкрай низький. Так, військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні. У напрямку на Харків наступальних дій ворог не проводив, продовжує блокувати місто та завдавати вогневих ударів по цивільній інфраструктурі. Проводить заходи логістичного забезпечення військ", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують готуватись до наступу. 

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