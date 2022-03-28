Збитки України від російського вторгнення сягнули 565 млрд доларів

З них $119 млрд — втрати інфраструктури, $112 млрд — втрати ВВП у 2022 році.

Втрати України від повномасштабного російського вторгнення оцінюються в $564,9 млрд.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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«$564,9 мільярдів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення», — написала вона у Facebook.

За її словами є щонайменше два методи підрахунку втрат. Перший — оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий — розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Наразі структура руйнувань така:

$119 млрд — втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже вісім тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропортів);

$112 млрд — втрати ВВП у 2022 році;

$90,5 млрд — втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

$80 млрд — втрати підприємств та організацій;

$54 млрд — втрати прямих інвестицій в українську економіку;

$48 млрд — втрати державного бюджету.

«Варто зазначити, що цифри щодня змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів РФ. Зло неодмінно буде покаране, й Росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України», — резюмувала Свириденко.

Своєю чергою радник президента України Олег Устенко заявив, що Росія, яка цинічно напала на Україну в ніч проти 24 лютого, після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч. Водночас заарештованих коштів РФ може не вистачити для повної відбудови України.

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