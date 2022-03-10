В Україні запустили сайт "Росія заплатить", де збирають дані про руйнування

В Україні запустили сайт "Росія заплатить", де збирають дані про руйнування

Надалі цю інформацію влада використає як докази в міжнародних судах, щоб РФ відшкодувала завдані збитки.

В Україні запустили проєкт "Росія заплатить" ­– портал зі збору інформації про зруйновані об'єкти внаслідок повномасштабної війни Росії проти держави.

Про це повідомили в Київській школі економіки.

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Цей портал є спільним проєктом Офісу президента, Міністерста економіки та аналітичного центру при Київській школі економіки KSE Institute.

На сайті https://damaged.in.ua/ можна надати інформацію про шкоду, заподіяну внаслідок війни проти України. Надалі цю інформацію українська влада використає як докази в міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.

Наразі на ресурсі міститься інформація про пошкодження інфраструктури та житлових будинків за перші 14 днів війни, зібрана KSE Institute та волонтерами. Дані базуються на аналізі 1,8 тис. повідомлень громадян, місцевих органів влади щодо втрат та пошкоджень у всій країні.

На сайті також зазначено, що конфіденційність даних буде забезпечена.

Нагадаємо, водночас Міністерство культури та інформаційної політики оголосило збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об'єктів культурної спадщини, скоєних російськими військовими на території України.

ТСН.ua

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