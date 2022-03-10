Окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині – СБУ

Окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині – СБУ

Росія розповсюджує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну.

Російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому Збройні сили України.

Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

"Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними СБУ, розробляються варіанти вчинення й інших провокацій.

"Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники. Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже – будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили зрадника, який за 75 доларів фотографував блокпости.

Читайте також: