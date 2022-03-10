Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Українські захисники збили російський літак Су-25

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські захисники збили російський літак Су-25

В окупантів мінус один літак.

Українські захисники 10 березня о 1:30 збили російський літак Су-25. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Сьогодні вночі, близько 01:30 українськими захисниками був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Черниговка, Приморский край). Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в результаті знешкодження українськими воїнами танкової групи окупантів та її повітряного прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30, до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор росіян. 

Читайте також: 

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення
Наступна публікація