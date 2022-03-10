Українські захисники збили російський літак Су-25

В окупантів мінус один літак.

Українські захисники 10 березня о 1:30 збили російський літак Су-25.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Сьогодні вночі, близько 01:30 українськими захисниками був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Черниговка, Приморский край). Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті знешкодження українськими воїнами танкової групи окупантів та її повітряного прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30, до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор росіян.

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