Кислиця: армія РФ демонструвала "стійкість", тікаючи з-під Києва

Російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу ООН про "героїзм" і "стійкість" російської армії, яка тікала з награбованим з-під Києва від українських військ.

Про це пише Укрінформ.

Кислиця нагадав, що президент РФ Володимир Путін відзначив 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент Путін послався на так званий "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдатів цієї бригади.

Він розповів, що саме цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і місяць перебував у Бучі, влаштувавши терор проти цивільного населення.

"Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ" - зазначив Кислиця.

За його словами, російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами", - сказав постпред.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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