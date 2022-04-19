Генсек ООН призвал установить в Украине "пасхальное перемирие"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предложил установить в Украине пасхальное перемирие.

По мнению генсека ООН, боевые действия следует прекратить на четыре дня, начиная с 21 апреля.

Об этом Гутерриш заявил в обращении 19 апреля.

По его словам, "необходимо с 21 апреля объявить четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине".

"Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья", — сказал Гутерриш.

Генсек добавил, что ООН готова направить гуманитарную помощь в пострадавшие от российского вторжения украинские города. Он уточнил, что речь идет о Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Гутерриш подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.

Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.