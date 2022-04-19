Генсек ООН призвал установить в Украине "пасхальное перемирие"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предложил установить в Украине пасхальное перемирие.
По мнению генсека ООН, боевые действия следует прекратить на четыре дня, начиная с 21 апреля.
Об этом Гутерриш заявил в обращении 19 апреля.
По его словам, "необходимо с 21 апреля объявить четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине".
"Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья", — сказал Гутерриш.
Генсек добавил, что ООН готова направить гуманитарную помощь в пострадавшие от российского вторжения украинские города. Он уточнил, что речь идет о Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Гутерриш подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.
Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.
Читайте также:
- Ситуация в Мариуполе все усложнила: Подоляк не прогнозирует, когда будут следующие переговоры с Россией
- В России осталось всего 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале – бригадный генерал США
- "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений": Лавров исключает возможность ядерного удара по Украине
- Путин решил, что битва на востоке Украины будет финальной фазой – бригадный генерал США