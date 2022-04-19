"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений": Лавров исключает возможность ядерного удара по Украине

"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений": Лавров исключает возможность ядерного удара по Украине

По словам Сергея Лаврова, Россия начинает в Украине следующую фазу "спецоперации", то есть новый этап войны.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверяет, что Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине.

Об этом он сказал в интервью каналу "India Today"

В то же время российские агентства по-разному цитируют ответ Лаврова на вопрос, рассматривает ли Россия возможность применения ядерного оружия в Украине.

Также читайте Арестович рассказал, когда закончатся ракетные удары по Украине

"Интерфакс" дает такой ответ: "Только обычное вооружение".

"РИА Новости" цитирует Лаврова так: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений".

Кроме того, Лавров заявил, что Россия начинает в Украине следующую фазу "спецоперации", то есть новый этап войны.

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции. Операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской "республик", — заявил он.

Напомним, советник главы Офиса президента отметил, что в случае взятия оккупантами контроля над Мариуполем, мирных переговоров с Россией может больше не быть.

Читайте также: