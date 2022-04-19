"На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь": Лавров відкидає можливість ядерного удару по Україні

"На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь": Лавров відкидає можливість ядерного удару по Україні

За словами Сергія Лаврова, Росія починає в Україні наступну фазу "спецоперації", тобто новий етап війни.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров запевняє, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "India Today"

Водночас російські агентства по-різному цитують відповідь Лаврова на запитання, чи Росія розглядає можливість застосування ядерної зброї в Україні.

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"Интерфакс" подає таку відповідь: "Лише звичайне озброєння".

"РИА Новости" цитує Лаврова так: "На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь".

Крім того, Лавров заявив, що Росія починає в Україні наступну фазу "спецоперації", тобто новий етап війни.

"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї операції зараз починається. Я впевнений, що це буде дуже важливий момент усієї спеціальної операції. Операція спрямована на повне звільнення Донецької та Луганської "республік", – заявив він.\

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента зазначив, що в разі взяття окупантами контролю над Маріуполем, мирних переговорів з Росією може більше не бути.

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