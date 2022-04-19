"Ви робите велику справу": в Росії родичі окупантів не вірять, що звірства в Україні вчиняють саме військові РФ

"Ви робите велику справу": в Росії родичі окупантів не вірять, що звірства в Україні вчиняють саме військові РФ

Родичі російських окупантів, які воюють в Україні, не вірять в те, що солдати РФ вбивають мирне населення. Зомбовані глядачі пропагандистських каналів вважають, що окупанти знищують “фашистів”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Українські військові перехопили ще одну розмову окупанта зі своєю матір’ю. Загарбник розповідає їй, що відбувається в Україні, але жінка не вірить.

“Що ми тут робимо? Убиваємо цивільних та дітей”, - сказав окупант своїй матері.

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На що жінка наголосила, що окупанти в Україні роблять “велику справу”.

“Сину, не втрачай бойового духу. Ти б тільки бачив, що вони там творять. Ти знаєш, ви робите велику справу. Сам запам'ятай та іншим передай” - наголосила жінка.

В той же час в Україні за час війни з Росією ЗСУ знищила вже понад 20 тисяч окупантів.

Нагадаємо, що у Миколаєві внаслідок російських обстрілів було зруйновано житлові будинки, офіси, магазини та інші будівлі.

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