Група диверсантів складалася з трьох місцевих мешканців.

У Дніпрі спецпризначенці СБУ затримали "сплячу" диверсійну групу агентів ФСБ у складі трьох місцевих мешканців.

Під кураторством ворожих спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвіддіяльність.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Агенти розповіли слідству, що їхня група була сформована ще у 2015 році та одразу "законсервована". Час від часу вони виконували окремі доручення ФСБ.

"А нещодавно ворог активізував їхню роботу та віддав наказ посилено слідкувати за об’єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування у росЗМІ вигідної "картинки", - йдеться у повідомленні.

Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої тероборони і здобути дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ. Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила.

Нагадаємо, у Києві затримано зрадника. Ним виявився посадовець центрального офісу "Укрзалізниці". Від початку повномасштабної агресії рф проти України підозрюваний закликав колег підтримати агресора. Зокрема, робив масову розсилку ворожої агітації на меседжери працівників підприємства.

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