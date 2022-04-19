З Попасної вдалося евакуювати 55 людей - ОВА

Сьогодні, 19 квітня, з Луганської області вдалося вивезти понад 100 людей.

У вівторок, 19 квітня з Попасної на Луганщині вдалося евакуювати 55 людей.

До міста також завезено два автобуси гуманітарної допомоги, яку розподілять адресно та по укриттях.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Евакуювати людей непросто – в декількох районах Попасної тривають вуличні бої. Якщо сьогодні людині вдалося безпечно дістатися до місця зборів, то невідомо – чи буде це безпечно повторити її сусідові завтра. Тому виїжджайте, поки є шанс вибратися не під кулями, збережіть життя. Як 55 жителів Попасної, які зараз вже в іншому регіоні України – у безпеці", - наголосив він.

Сьогодні також вдалося евакуювати 10 мешканців Сєвєродонецька та 38 жителів Лисичанська.

Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, що 19 квітня гуманітарні коридори в Україні знову не відкриватимуться.

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