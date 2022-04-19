Из Попасной удалось эвакуировать 55 человек - ОВА

Сегодня, 19 апреля, из Луганской области удалось вывезти более 100 человек.
Во вторник, 19 апреля из Попасной в Луганской области удалось эвакуировать 55 человек.
В город также завезены два автобуса гуманитарной помощи, которую распределят адресно и по укрытиям.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Эвакуировать людей непросто – в нескольких районах Попасной продолжаются уличные бои. Если сегодня человеку удалось безопасно добраться до места сборов, то неизвестно – будет ли это безопасно повторить ее соседу завтра. Поэтому выезжайте, пока есть шанс выбраться не под пулями, сохраните жизнь. Как 55 жителей Попасной, которые сейчас уже в другом регионе Украины – в безопасности", - подчеркнул он.
Сегодня также удалось эвакуировать 10 жителей Северодонецка и 38 жителей Лисичанска.
Напомним, Ирина Верещук сообщила, что 19 апреля гуманитарные коридоры в Украине снова не будут открываться.
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