Російські війська обстрілюють житлові райони Харкова: які саме і чи є постраждалі

Російські війська обстрілюють житлові райони Харкова: які саме і чи є постраждалі

Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський та Індустріальний райони.

Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню – "Град", "Смерч" – "Ураган" – з відстані 35-40 км.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони", – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що бригади екстреної медичної допомоги міста працюють у посиленому режимі.

"Інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася. Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно!" – закликав голова області.

Він також повідомив, що місцева влада спільно із військовими розробляють план безпекових заходів до Великодніх свят та просять із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомлять згодом.

Нагадаємо, через обстріли російських окупантів людей у Харкові закликали не відвідувати кладовища, адже вже зруйновано 10 кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.

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