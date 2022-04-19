Російські окупанти частково блокують Харків та спробували наступати південніше Ізюма

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування російськими військами Харкова.

Російські окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 19 квітня.

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Окрім того, підрозділи російських військ здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше Ізюма. Проте успіху вони не досягли, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, раніше 19 квітня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріл окупантами обласного центру, внаслідок якого загинули троє людей, ще 16 зазнали поранень.

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