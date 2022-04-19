ЗСУ відновили контроль над містом Мар'їнка – Генштаб

У результаті наступу українських військових ворог відступив.

Збройні сили України відновили контроль над містом Мар'їнка Донецької області та змусили російських окупантів відступити.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, як діють російські війська на сході України, намагаючись просунутися вглиб території нашої країни.

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