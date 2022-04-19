ВСУ возобновили контроль над городом Марьинка – Генштаб

В результате наступления украинских военных враг отступил.

Вооруженные силы Украины возобновили контроль над городом Марьинка Донецкой области и заставили отступить российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом", — говорится в сообщении.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, как действуют российские войска на востоке Украины, пытаясь продвинуться вглубь территории нашей страны.

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