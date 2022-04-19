Росіяни й надалі використовують аеродроми Білорусі з метою завдання авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Росіяни й надалі використовують аеродроми Білорусі з метою завдання авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ свідчить, що Збройні сили Російської Федерації використовують аеродроми Білорусі та переміщують залізницею пошкоджену техніку військових частин східного округу з Білорусі в Росію.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог продовжує переміщення пошкодженої техніки військових частин східного військового округу залізничним транспортом з території Білорусі до РФ.

"Збройні сили Російської Федерації й надалі використовують аеродромну мережу на території Білорусі з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території нашої держави", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, як діють російські війська на сході України, намагаючись просунутися вглиб території нашої країни.

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