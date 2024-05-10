Цинізм зашкалює: Пушилін нагородив окупантів медалями за “звільнення” міста, яке вони знищили

Ватажок “ДНР” Денис Пушилін нагородив російських окупантів медалями за “звільнення Марʼїнки”.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

“Гауляйтер Пушилін нагороджував російських окупантів медалями за «звільнення Мар'їнки». Так а де Мар'їнка? Покажіть це квітуче звільнене місто. Ах так, Мар'їнки в результаті «звільнення» більше не існує…”, — написав Казанський.

Фото: Telegram Дениса Казанського

Нагадаємо, 26 грудня минулого року повідомлялося, що Збройні сили України відійшли із Мар'їнки Донецької області. Росіяни стерли місто з лиця землі.