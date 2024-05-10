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Цинізм зашкалює: Пушилін нагородив окупантів медалями за “звільнення” міста, яке вони знищили

Цинізм зашкалює: Пушилін нагородив окупантів медалями за “звільнення” міста, яке вони знищили

Пушилін нагородив окупантів медалями за “звільнення Марʼїнки”, яку росіяни повністю знищили. Фото: Telegram Дениса Казанського

Йдеться про місто-привид Марʼїнку.

Ватажок “ДНР” Денис Пушилін нагородив російських окупантів медалями за “звільнення Марʼїнки”.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

“Гауляйтер Пушилін нагороджував російських окупантів медалями за «звільнення Мар'їнки». Так а де Мар'їнка? Покажіть це квітуче звільнене місто. Ах так, Мар'їнки в результаті «звільнення» більше не існує…”, — написав Казанський. 

Фото: Telegram Дениса Казанського / ©
Фото: Telegram Дениса Казанського

Нагадаємо, 26 грудня минулого року повідомлялося, що Збройні сили України відійшли із Мар'їнки Донецької області. Росіяни стерли місто з лиця землі. 

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