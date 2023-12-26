Українські війська відійшли із Мар'їнки - Залужний

За словами Залужного, ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки на Донеччині.

Збройні сили України відійшли із Мар'їнки Донецької області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції у вівторок, 26 грудня.

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"Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших - трохи далі. Ми будемо оборонятися рівно стільки, скільки вистачить сил. Варто розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвойовувати", - відповів Залужний, коментуючи заяви Росії про "окупацію" міста.

Він наголосив, що ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки на Донеччині.

Головнокомандувач додав, що росіяни стерли місто із лиця землі.

"Мар'їнки більше немає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Росії лунали заяви про захоплення Мар'їнки.

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