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Українські війська відійшли із Мар'їнки - Залужний

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українські війська відійшли із Мар'їнки - Залужний

Мар'їнка Донецької області / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

За словами Залужного, ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки на Донеччині.

Збройні сили України відійшли із Мар'їнки Донецької області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції у вівторок, 26 грудня.

"Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших - трохи далі. Ми будемо оборонятися рівно стільки, скільки вистачить сил. Варто розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвойовувати", - відповів Залужний, коментуючи заяви Росії про "окупацію" міста.

Він наголосив, що ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки на Донеччині. 

Головнокомандувач додав, що росіяни стерли місто із лиця землі. 

"Мар'їнки більше немає", - сказав він. 

Нагадаємо, раніше у Росії лунали заяви про захоплення Мар'їнки.

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Дата публікації
Перегляди
8996
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