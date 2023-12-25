П'ять країн, де заборонено святкувати Різдво

За веселощі можна сісти до в'язниці.

25 грудня люди святкують одне з найважливіших церковних свят – Різдво Христове.

Втім, у деяких країнах заборонено його святкувати через різні правила та причини.

5 країн, де Різдво заборонене законом:

Таджикистан

Країна, що межує з Афганістаном, Киргизстаном та Узбекистаном, протягом останнього десятиліття поступово посилювала обмеження. Але на новий рівень ситуація вийшла 2013 року, коли Діда Мороза заборонили показувати на телеекранах, а на "використання феєрверків, святкових обідів, дарування подарунків та збирання грошей" також було накладено вето.

Відповідно до постанови Міносвіти, у школах та ВНЗ також не допускається "установлення ялинки як живої, так і штучної".

Святкування Геловіна також практично заборонено в Таджикистані, а похорон та весілля також підлягають суворим правилам. Повідомляється, що одного хлопця було оштрафовано за те, що 2015 року пішов із друзями до ірландського пабу у свій день народження.

Бруней

Держава Південно-Східної Азії Бруней застосовує аналогічні правила, забороняючи людям носити шапки Санти, а також будь-який різдвяний одяг або аксесуари.

2014 року султан крихітної багатої нафтою держави Хасанал Болкіах заявив, що святкування не заплановане, оскільки він побоюється, що святкування його "надмірно і відкрито" може збити мусульманське населення.

Люди інших релігій все ще можуть веселитися, але лише якщо це буде за зачиненими дверима та у повній конфіденційності.

Деякі люди стверджують, що сім'ям також доводиться попереджати владу про свої святкові плани, перш ніж вони зможуть розпочати справу, щоб усе було чесно і вони не ризикували порушити закон.

Покарання за збори на вечірці 25 грудня без дозволу - штраф у розмірі до 27 тисяч брунейських доларів (765 тисяч гривень) або тюремне ув'язнення на строк до п'яти років - або те й інше.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія аналогічним чином наклала вето на будь-які "видні ознаки" святкових веселощів, оскільки жителі та туристи повинні слідувати місячному календарю, а не григоріанському календарю.

Тим не менш, Різдво проникло до країни тоді, як спадковий принц Мухаммед бен Салман послабив деякі з суворіших релігійних правил, хоча святкування Дня святого Валентина та Геловіна, як і раніше, залишається забороненим.

Як пише ladbible.com, 2012 року 41 християнин був затриманий релігійною поліцією після того, як їх звинуватили в "змові з метою святкування Різдва", але через десять років здається, що свята вже не є такою забороненою темою.

На місцевих ринках тепер можна побачити все, що лише можна собі уявити, пов'язане з Санта-Клаусом: дерева, дрібнички, мішуру, штучний сніг і навіть фірмовий червоний капелюх Клауса з білими камінчиками нагорі.

Хоча офіційної заяви про скасування заборони на святкування Різдва не було, люди поступово розсувають кордони і, мабуть, поки що не зустріли негативної реакції.

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Китай

Люди в Китаї перебувають певною мірою в тому ж човні - і країна різко називає святковий сезон "фестивалем ганьби" та "західним духовним опіумом" після придушення Комуністичною партією зовнішнього впливу.

Хоча країна має ключові зв'язки зі світовим ринком, на яких можна заробляти гроші, країна розривається між захистом своїх традицій та веселішим підходом до грудня.

Мільйони жителів святкують Різдво, але святкові збори неодноразово засуджувалися урядом, і святкування свята, як і раніше, є незаконним у деяких конкретних зонах, таких як Веньчжоу, де всім школам та громадським центрам заборонено брати участь у різдвяних заходах.

Партія також заборонила її членам, урядовим установам і навіть університетам брати участь у будь-яких святах, а в соціальних мережах часто публікуються гасла, які закликають людей бойкотувати Різдво.

Сін Ханг, доцент Університету Брандейса, сказав газеті Independent 2021 року: "Політика уряду, по суті, спрямована на те, щоб церкви ставили партію та державу вище за релігію".

Північна Корея

Аналогічне ставлення спостерігається і в Північній Кореї під час Різдва, оскільки суворий режим Кім Чен Ина дозволяє мешканцям віддавати шану лише його сім'ї, правлячій партії та її лідерам, а не Ісусу Христу чи Санта-Клаусу.

Цей великий день у країні не святкувався відкрито відтоіді, як династія Кім почала придушувати свободу віросповідання ще 1948 року, оскільки конституція насправді не надає громадянам свободи віросповідання.

Будь-хто, кого спіймають на святі чи проведенні будь-яких різдвяних зборів, може бути кинутий до в'язниці - або ще гірше.

2016 року Кім Чен Ин взагалі заборонив веселощі і натомість сказав громадянам, що їм слід святкувати 24 грудня. І це не тому, що він віддає перевагу Святому вечору. Це дата народження його бабусі, і натомість він наказав північнокорейцям віддавати шану їй цього дня.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, країна заборонила "будь-які збори, пов'язані з випивкою, співом та іншими розвагами, і посилює контроль над зовнішньою інформацією".

Деякі люди все ще таємно беруть участь, але ризикують зіткнутися із серйозними наслідками.

Нагадаємо, п'яний Санта-Клаус врізався на авто у будинок, розвозячи різдвяні подарунки. Також він пошкодив припарковане авто.

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