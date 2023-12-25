Різдво на фронті: як святкують українські військові – фото

Як бійці святкують Різдво на фронті.

Військові Збройних сил, які 670 днів поспіль боронять Україну від навали окупаційної армії Росії, зустрічають Різдво в окопах на війні.

У Мережі показали щемливі фото наших захисників.

Попри війну, вони наряджають ялинки і вдягають новорічні атрибути.

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Військові святкують Різдво на фронті/ Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Нагадаємо, Генштаб показав, як святкують українські військові (фото).

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