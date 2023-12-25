В Одеській області водій на смерть збив двох жінок

В Одеській області, у селі Коси, сталася смертельна ДТП. Водій сів за кермо автівки у нетверезому стані.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

"Водій автомобіля "ВАЗ", рухаючись вулицею села, здійснив наїзд на двох жінок, які йшли вздовж дороги. Травми потерпілих були несумісні з життям, обидві загинули на місці події", - уточнили правоохоронці.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він сів за кермо нетверезим. Наразі вирішується питання щодо затримання водія в процесуальному порядку.

Всі обставини жахливої аварії встановлюються.

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

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