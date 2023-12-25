В Одесской области водитель насмерть сбил двух женщин

В Одесской области, в селе Косы, произошло смертельное ДТП. Водитель сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь по улице села, совершил наезд на двух женщин, которые шли вдоль дороги. Травмы пострадавших были несовместимы с жизнью, обе погибли на месте происшествия", — уточнили правоохранители.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он сел за руль нетрезвым. Решается вопрос о задержании водителя в процессуальном порядке.

Все обстоятельства ужасной аварии устанавливаются.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал к репетитору.

Читайте также: