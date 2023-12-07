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Масштабна ДТП на Харківщині: загинули шестеро осіб (фото)

Масштабна ДТП на Харківщині: загинули шестеро осіб (фото)

На місці аварії

Що стало причиною аварії - наразі невідомо.

У Харківській області, поблизу села Новопавлівка, сталася серйозна ДТП. Там зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області.

У результаті загинули шестеро осіб, ще п'ятеро постраждали.

© Управління ДСНС у Харківській області
Фото: Управління ДСНС у Харківській області

"Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих доправлено до лікарень", - йдеться у повідомленні відомства.

Всі обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

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