Масштабна ДТП на Харківщині: загинули шестеро осіб (фото)

Що стало причиною аварії - наразі невідомо.
У Харківській області, поблизу села Новопавлівка, сталася серйозна ДТП. Там зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.
Про це повідомили у ДСНС Харківської області.
У результаті загинули шестеро осіб, ще п'ятеро постраждали.
"Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих доправлено до лікарень", - йдеться у повідомленні відомства.
Всі обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.
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