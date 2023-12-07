У Брянську восьмикласниця влаштувала смертельну стрілянину у школі (фото, відео)

У російському Брянську учениця восьмого класу влаштувала стрілянину в гімназії №5. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди і телеграм-канали.

Дівчина пронесла до школи вогнепальну зброю, з якої вистрілила кілька разів. За даними медіа, зброя належала батькові школярки.

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Дівчина відкрила стрілянину під час уроку біології. Вона піднялася на четвертий поверх гімназії, увійшла до кабінету та почала стріляти з рушниці "Бекас-3" по своїх однокласниках.

В адміністрації Брянська повідомили, що в результаті стрілянини загинули двоє людей, ще четверо постраждалих. За попередніми даними, серед загиблих може бути і сама нападниця.

Деякі джерела стверджують, що школярка після нападу скоїла самогубство.

Учні гімназії знімали на відео ситуацію в навчальному закладі під час і після стрілянини. Зокрема, видно, що вчителька з дітьми забарикадувалися в одному з класів.

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Деталі про школярку, загиблих і поранених

Згодом в РФ вповідомили, що встановлено особу восьмикласниці, яка відкрила стрілянину. Нею виявилася 14-річна Аліна А.

Вона вбила свою однокласницю, 13-річну Марію Н., а також поранила чотирьох хлопців.

Двоє постраждалих дітей перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Стан одного з поранених погіршився, є загроза його життю. Він перебуває у реанімації.

Один з поранених під час стрілянини в гімназії Бряньска / Фото: російські пабліки

Чому школярка влаштувала стрілянину у Брянську

Пріоритетна версія стрілянини, яку розглядають правоохоронці, – конфлікт з однокласниками.

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