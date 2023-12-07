В ГУР оцінили запаси й виробництво зброї в Росії

У ворога складна ситуація з бронетехнікою, чого не скажеш про стрілецьку зброю.

Російська Федерація далі виготовляє ракети та безпілотники. Окупанти також мають багато ракетних озброєнь, що є небезпечними насамперед для прифронтових населених пунктів. Зокрема йдеться про С-300.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Звичайно, це не високоточна зброя. Вона просто летить у певному напрямку і вражає те, що знаходиться в квадраті. Це зброя, яка насамперед спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", - пояснив розвідник.

Росіяни мають багато радянської стрілецької зброї. За словами Юсова, її вистачить "на значну кількість кадрового резерву".

Тим часом із бронетехнікою у ворога ситуація складніша. Тут йдеться не про виготовлення нової, а - про розконсервацію і модернізацію зразків запасів.

"Там є критична нестача сучасних технологій: сучасної оптики, сучасної радіоелектроніки, схем, мікрочипів. Усе це потрібно для модернізації сучасної техніки. Тому з цим і далі в окупантів будуть проблеми. Але є і певні можливості. Триває виробництво ракетних озброєнь. Налагоджене виробництво здебільшого ударних безпілотників. Це справді є проблемою для нас, бо це наслідки обходу санкцій. Водночас саме по собі виробництво безпілотників - не надсучасне виробництво", - наголошує Юсов.

Нагадаємо, раніше у розвідці оцінили ймовірність ударів РФ взимку. У Гур кажуть, що нинішня зима буде важкою, як і минулорічна. Під ударом перебуває цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал України.

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