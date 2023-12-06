РФ вдосконалює ударні дрони, щоб послабити РЕБ України – британська розвідка

Росія все частіше використовує дрони Shahed у масованих атаках по Україні.

Росія від середини 2023 року намагається вдосконалити іранські ударні безпілотники типу Shahed на основі досвіду їхнього застосування.

Про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що наприкінці листопада 2023 року було виявлено збитий БПЛА, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

"Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення удару в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації. Існує реалістична можливість того, що Росія також намагається послабити українські заходи радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні

Деякі інші ударні дрони російського виробництва були пофарбовані у чорний колір, що ускладнює їхнє візуальне виявлення вночі.

"Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, що надходять", - додали у розвідці.

Нагадаємо, Ігнат розповів, у яких випадках тривогу через МіГ не оголошуватимуть.

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