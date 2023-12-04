Росія готує масований обстріл України: стали відомі дата і подробиці

Росія не просто накопичує ракети — вона відновлює свій стратегічний запас. Рашисти все ще збираються “погасити” українську енергосистему. Для цього навіть дещо змінили тактику.

Що просто зараз заважає росіянам розпочати масовані обстріли, коли вони можливі і чи реально відбити ці атаки, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Ворог готує підступну атаку

Ворог може готувати масштабну атаку дронами та ракетами у День збройних сил України. Саме 6 грудня українські захисники відзначають своє професійне свято, а як ми знаємо, рашисти просто помішані на цифрах. Українці вже бачили атаки на Новий рік, на Різдво та Великдень. У Повітряних силах не виключають, що в грудні атак побільшає. До речі, 6 грудня — ще й День Святого Миколая за новоюліанським календарем, на який перейшла Україна. Навряд чи окупанти це пропустять.

Попередження від президента

Схоже, на потенційну небезпеку натякав і президент Зеленський. У своєму зверненні до народу він закликав громадян активніше допомагати армії, а також попросив громадян не нехтувати сигналами тривоги. Тож, не можна ставитися до тривог легковажно.

This week was productive for our state and our goals.



Russia has lost influence in two international institutions. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the International Maritime Organization, one of the key ones in charge of security. Indeed, terrorists… pic.twitter.com/6An5oixbQH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2023

Росіяни відновлюють стратегічний запас ракет

Водночас рашисти відновлюють свій стратегічний запас ракет. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наразі Росія накопичила трохи менше ракет, ніж торік — близько 900 ракет різних типів, включно з гіперзвуковими “Кинджалами”, “Калібрами” та балістикою. У всього цього одна задача — вдруге спробувати зруйнувати українську енергосистему.



“За пів року атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) ми збили 750 крилатих ракет, а запущено було приблизно 1100. Плюс вони залишили собі в запасах 30%. Тобто в них було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року. Зараз у них і “Кинджалів”, і “Іскандерів” обох типів, і Х-22, і “Калібрів”, і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше.

До речі, за той період атак на енергетику дронів було випущено стільки ж — понад 1000 і до 750 було знищено. Зараз ситуація у росіян інша в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів”, — розповів Юрій Ігнат.

А от дрони — це зовсім інша історія. Ворог намагається обдурити українську ППО, зокрема імпровізує з менш помітними для локаторів матеріалами для “Шахедів”. Є там і дотепи, які перефарбовують “Шахеди” в чорну фарбу. На щастя, поки це їм не допомогло.



“Ми бачили фото одного “Шахеда” чорного кольору. Я його особисто бачив, як і ви, в інтернеті. Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору. Підтвердження, що таких “Шахедів” було багато, немає, але такий випадок уже є. За моєю інформацією, такий “Шахед” тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні — уже видно, що окупанти почали їх фарбувати “із балончика”, — повідомив Юрій Ігнат.

Замість ракет — “Шахеди”

Схоже, що тепер саме “Шахеди” будуть основою ударною силою росіян. За допомогою БПЛА у Москві спробують вбити одразу кілька зайців: таки попасти по критичних об’єктах, а як ні, то змусити Україну витрачати дорогоцінні та, чесно кажучи, дефіцитні ракети для західних систем ЗРК: NASAMS, Crotale, Iris-T.

Ігнат зізнається, що такий розмін відверто не вигідний. У ЗСУ знайшли ефективну протидію. Гарне цьому підтвердження — нещодавня атака “Шахедами” на Київ. За ніч 25 листопада ППО вдалося збити 66 дронів та ще з десяток по всій Україні, показавши майже 100% результат.



“40% збили мобільні вогневі групи зенітками, стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, щось міг збити винищувач. Але для решти довелось застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard — це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії — 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами. Тому їх треба більше — і самих Gepard, і їхніх аналогів”, — зазначив Юрій Ігнат.

Хто не знав, Gepard — це німецька зенітна установка, а якщо зовсім просто — то такий собі танк із зенітною гарматою. За два роки війни партнери передали до ЗСУ кілька десятків таких машин, які успішно виконують задачі і поблизу фронту. 1 грудня 2023-го року на Львівщині ввели у стрій український аналог Gepard, стверджує голова Львівської ОВА Козицький: “Основним їх завданням буде відстежування повітряних цілей, захоплення через акустичні датчики, радари, візуальне спостереження і знищення. Це український аналог відомої німецької установки Gepard”.

Нову техніку отримали щонайменше 10 розрахунків зенітчиків. Ні фото, ні відео роботи нового вітчизняного Gepard зі зрозумілих причин поки немає. Не треба розкривати ворогу всі карти одразу.



Атакував ворог і в ніч на 4 грудня. Сили ППО збили 18 “Шахедів” та одну крилату ракету. Цього разу ціллю рашистів стала Івано-Франківщина, де збили аж 4 дрони. В місцевій ОВА стверджують, що ціллю росіян були саме об’єкти критичної інфраструктури.

Скриншот / Facebook

Є й хороша новина. Тепер в Україні не оголошуватимуть повітряну тривогу, якщо злетить російський МіГ.

Тривог стане менше?

Але є одне але. Для цього у Повітряних силах мають упевнитися, що літак вилітає пустим, тобто не несе ракету “Кинджал”. Точно перевірити цю інформацію, на жаль, можливо не кожного разу.

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